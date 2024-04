Ruba furgone: rocambolesco inseguimento tra Pontassieve e Firenze | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 04:11

Folle corsa

Gio, 10/07/2014 – 15:23 — La Redazione

Ieri a pontassieve è stato arrestato un uomo (allontanatosi da una comunità di recupero per tossicodipendenti, nel territorio della provincia di Forli-Cesena, dove si trovava in regime di affidamento in prova per pregressa condanna per rapina) al termine di un lungo inseguimento. Il fuggitivo è accusato di furto aggravato di due veicoli, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la scorsa notte è giunta una richiesta di intervento alla centrale operativa dei Carabinieri da parte di un cittadino che segnalava di aver subito il furto del suo furgone.

Le pattuglie dell’Arma hanno localizzato il furgone nel comune di San Godenzo, mentre procedeva in direzione di Pontassieve ed hanno predisposto un posto di blocco, ma il conducente, che guidava a velocità sostenuta, lo ha forzato e ha continuato la sua folle fuga in direzione di Firenze. I militari hanno iniziato l’inseguimento che si è concluso, dopo circa 15 chilometri, quando, il furgone, urtando violentemente uno dei mezzo dell’Arma, ha provocato lo sbandamento ed il ribaltamento di entrambi i veicoli. A questo punto il 44enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dalla seconda pattuglia dei Carabinieri.

