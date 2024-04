Car2Go, a Firenze problemi con l'iscrizione. Addebitati ai clienti 19 euro del servizio in promozione. Mail di proteste, poi l'azienda corre ai ripari | Il Sito di Firenze

19 euro, tanti quanti bastano per far arrabbiare più di un cliente di Car2Go, il nuovo e innovativo servizio di mobilità in funzione anche a Firenze che con le sua smart bianche e azzurre traffica le vie della città con un’ottima risposta degli utenti. Forse, facilitata anche dalla promozione, attiva fino al 30 luglio, di avvenenti hostess che in punti strategici di Firenze offrono l’iscrizione al servizio Car2Go a costo zero e quindi con l’addebito effettivo sulla carta di credito soltanto del prezzo del ‘giro’ in macchina. Come spiegato anche sul loro sito internet "Tanto per cominciare paghi solo quando usi la vettura. Non ci sono costi mensili o costi di rinnovo. Fuori dai periodi promozionali paghi solo 19 € per l’iscrizione iniziale".

E invece no, tanti, troppi, forse proprio tutti gli utenti iscritti al servizio, hanno ricevuto l’addebito dell’iscrizione a Car2Go dei 19 euro di cui sopra con una fattura nella propria casella di posta elettronica. Da lì, fioccano le mail di protesta a Moovel, la società che gestisce il servizio, per farsi restituire quei 19 euro.

La risposta alla mail di protesta è semplice. "Gentile cliente, negli ultimi giorni il nostro sistema informativo non ci ha permesso di finalizzare correttamente le procedure di registrazione al nostro servizio. Il costo di iscrizione che le è stato erroneamente addebitato è già stato prontamente stornato. Dovrebbe aver già ricevuto una email confermante la creazione della fattura con la nota di credito per “- 19€” cui seguirà relativo riaccredito (* le tempistiche del riaccredito dipendono dall’istituto bancario). Ci scusiamo per il disagio arrecato, purtroppo ogni grande innovazione può portare in seno alcuni disservizi. Cordiali Saluti”.

E qualche giorno dalle prime segnalazioni e dalle molte mail di protesta, Car2Go corre ai ripari con una mail affettuosa e colorata che comunica la restituzione dei soldi attraverso una nota di credito di 19,00 euro. Problema risolto.

Citando Moovel "purtroppo ogni grande innovazione può portare in seno alcuni disservizi”. Marcia indietro per Car2Go.



