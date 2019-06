Rubano su auto in sosta, due arresti

Mar, 25/06/2019 - 14:10 — La redazione

Sono stati sorpresi a rubare su alcune auto in sosta, per questo motivo sono finiti in manette, la notte scorsa a Firenze, in due distinti episodi, un 41enne tunisino e un 45enne italiano, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Il primo è stato bloccato in piazza Vittorio Veneto da un maresciallo dell'Arma libero dal servizio che lo ha notato mentre si allontanava con due borse piene di abiti, appena portate via da un'auto parcheggiata.

Il 44enne, invece, è stato arrestato in viale Volta, subito dopo aver infranto con un martello il vetro di una Bmw ed essersi poi dato alla fuga impaurito dal suono dell'antifurto.