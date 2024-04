Sorteggio Calcio Storico Fiorentino, le due semifinali sono Azzurri-Bianchi e Rossi-Verdi | Il Sito di Firenze

Friday, 04 July 2014 – 23:47

Piazza duomo

Dom, 20/04/2014 – 13:15 — La Redazione

Nella splendida cornice di Piazza Duomo a Firenze è avvenuto il sorteggio per le due semifinali del Torneo di San Giovanni 2014 del Calcio Storico Fiorentino. Il presidente Michele Pierguidi, accompagnato per la prima volta da un presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e dal vicesindaco di Firenze Dario Nardella, ha dato il via alle celebrazioni che precedono la sfida tra i quattro colori. Tra lo Scoppio del Carro e il volo della colombina, sorteggiate le due sfide. Il 14 scenderanno nel sabbione di Santa Croce, gli Azzurri di Santa Croce e i Bianchi di Santo Spirito mentre il giorno dopo saranno i Rossi di Santa Maria Novella a sfidarsi contro i Verdi di San Giovanni in due sfida che riaccendono la passione nel cuore dei fiorentini.

