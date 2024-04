Ferrovie, disinnesco residuato bellico: domenica disagi sulla Firenze – Viareggio | Il Sito di Firenze

Tuesday, 20 May 2014 – 19:41

18 maggio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 16/05/2014 – 12:38 — La Redazione

Domenica 18 maggio, su ordinanza della Prefettura di Firenze, dalle 9.00 alle 12.00 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Prato e Firenze Castello, sulla linea Firenze – Prato – Lucca – Viareggio.

Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco di un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nel comune di Sesto Fiorentino. L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento delle operazioni.

Informazioni nelle stazioni, su www.fsnews.it – il quotidiano on line del Gruppo FS – e su FSnews radio – la web radio del Gruppo FS.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 20 May 2014 – 19:41

18 maggio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 16/05/2014 – 12:38 — La Redazione

Domenica 18 maggio, su ordinanza della Prefettura di Firenze, dalle 9.00 alle 12.00 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Prato e Firenze Castello, sulla linea Firenze – Prato – Lucca – Viareggio.

Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco di un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nel comune di Sesto Fiorentino. L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento delle operazioni.

Informazioni nelle stazioni, su www.fsnews.it – il quotidiano on line del Gruppo FS – e su FSnews radio – la web radio del Gruppo FS.

Segui @ilsitodifirenze