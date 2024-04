Florence Queer Festival: martedì la premiazione dei cortometraggi | Il Sito di Firenze

Thursday, 10 July 2014 – 04:23

Cinema Odeon

Dom, 10/11/2013 – 01:01 — La Redazione

L’appuntamento è per martedì prossimo al cinema Odeon (a partire dalle 21.30) per la premiazione dell’undicesima edizione di Videqueer, il concorso nazionale per cortometraggi a tematica gay, lesbico, bisex e transgender, organizzato dal Florence Queer Festival (www.florencequeerfestival.it) in collaborazione con il Comune di Firenze. Sarà presente l’assessora alle politiche giovanili e alle pari opportunità Cristina Giachi. Le opere in concorso dovevano avere una durata massima di 30 minuti (inclusi i titoli di coda), non costituire messaggi pubblicitari ed essere in lingua italiana o essere sottotitolate in lingua italiana.

Il Florence Queer Festival è organizzato dall’associazione Ireos in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune, Arcilesbica Firenze, Eventi srl, inserito nella 50 giorni di cinema internazionale a Firenze e sostenuto dalla Regione Toscana, attraverso la Mediateca Regionale Toscana Film Commission. La direzione artistica è affidata a Bruno Casini e Roberta Vannucci.

