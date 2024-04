Appartamento in fiamme in Borgo de Greci, vigili del fuoco in azione | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:41

ultim’ora

Mer, 16/07/2014 – 12:43 — Matteo Cali

Questa mattina è scoppiato un incendio in Borgo de Greci nel centro storico di Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e personale sanitario. Sembra che il rogo sia divampato all’interno dell’appartamento. Al momento non si hanno notizie di feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

