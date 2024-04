I lavori della settimana sulle strade di Firenze | Il Sito di Firenze

Nuovo asfalto in viale Pieracini, via Magenta e via Erbosa. Ma anche lavori alla rete di distribuzione del gas in via Pisana e via Carlo del Prete. E ancora interventi alla rete di telefonia in via dei Serragli e via Santa Maria a Cintoia. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la da oggi sulle strade di Firenze e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti della pavimentazione stradale, si inizia lunedì 19 maggio in viale Pieraccini. Nel tratto interessato, ovvero quello compreso fra Largo Palagi e via delle Oblate, sono previsti restringimenti di carreggiata in orario diurno (6.30-21) a cui si aggiunge un senso unico verso via delle Oblate in orario notturno (21-6.30). I lavori andranno avanti fino a sabato 24 maggio. Sempre lunedì 19 maggio prenderà il via l’asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via Magenta (nel tratto da lungarno Vespucci a Corso Italia scatteranno restringimenti di carreggiata) e in via Erbosa (dal numero civico 31 a via Villamagna). Termine previsto venerdì 23 maggio.

Ecco gli altri lavori.

Piazza Antinori: lunedì 19 maggio, dalle 1.30 alle 5.30, nel tratto da via Rondinelli a via degli Agli sarà istituito un restringimento di carreggiata per sollevamento di materiali.

Via del Pratellino: per effettuare l’apertura di un chiusino della rete di telefonia da lunedì 19 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto mercoledì 21 maggio.

Via Pisana: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas con l’istituzione di un restringimento di carreggiata nel tratto via della Casa-piazza Pier Vettori.

Via Traversari: inizierà lunedì 19 maggio la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Fino al 30 maggio saranno in vigore restringimenti di carreggiata a tratti.

Via di San Francesco di Paola: a partire da lunedì 19 maggio sono in programma alcuni lavori per l’impianto della illuminazione pubblica. Il tratto da via Burchiello a piazza San Francesco di Paola sarà chiuso fino al 31 maggio.

Via Maddalena: per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas da lunedì 19 maggio scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto compreso fra il numero civico 21 e via Carlo del Prete. Termine previsto 31 maggio.

Via Carlo del Prete: ancora lavori per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Da lunedì 19 maggio sarà chiusa la svolta a destra per ingresso in via Maddalena con provenienza da via Barsanti (via Maddalena sarà accessibile percorrendo la rotatoria). Previsti restringimenti di carreggiata anche davanti alla chiesa (con chiusura del marciapiede) e nel tratto per entrare in via Del Prete provenendo da via di Caciolle in direzione via Barsanti. Anche in questo caso i lavori termineranno il 31 maggio.

Via dei Pepi: sempre per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas da lunedì 19 maggio sarà chiuso il tratto da via Martiri del Popolo a via dell’Ulivo. L’intervento si concluderà il 14 giugno.

Via Michetti: anche in questo caso si tratta della sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Da lunedì 19 maggio è prevista la chiusura, con sospensione passi carrabili, nel tratto compreso tra il numero civico 6 e via Stefano Ussi. Termine previsto 25 giugno.

Via Starnina-via Sano di Pietro: per lavori di sostituzione delle tubazioni della rete civica da lunedì 19 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti. I lavori andranno avanti fino al 2 luglio.

Via dell’Alloro: la strada sarà chiusa da lunedì 19 maggio per effettuare la sostituzione delle condutture della rete di distribuzione del gas. Il provvedimento, che interessa il tratto via del Giglio-via dei Conti, rimarrà in vigore fino al 12 luglio.

Via Fogazzaro: nel tratto da via Lungo l’Affrico a via dell’Arcolaio da lunedì 19 maggio scatterà un restringimento di carreggiata per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Termine previsto 19 luglio.

Via Ghibellina: per lavori di manutenzione della sosta da lunedì 19 maggio nel tratto via del Proconsolo-via dei Giraldi sarà istituito un restringimento di carreggiata. Il provvedimento, che sarà in vigore nella fascia oraria 9-16, andrà avanti fino a venerdì 23 maggio.

Via di Cocco: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori alla rete fognaria. La strada sarà chiusa da via Pistoiese a via di Brozzi fino a venerdì 23 maggio.

Via Mezzetta-via Frullani: per un allaccio alla rete idrica da lunedì 19 a sabato 24 maggio saranno in vigore restringimenti di carreggiata.

Via di Santa Maria a Cintoia: a partire da lunedì 19 maggio sono in programma i lavori per la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Il tratto da via del Saletto a via San Bartolo a Cintoia sarà chiuso fino a lunedì 26 maggio.

Via del Monte alle Croci-via di San Miniato: per lavori alla rete di telefonia da lunedì 19 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata in corrispondenza delle due buche rispettivamente in via San Miniato (area a parcheggio) e via Monte alle Croci (numero civico 1). L’intervento si concluderà mercoledì 28 maggio.

Via Latini: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete civica da lunedì 19 a mercoledì 28 maggio sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Vicolo San Marco-via dei Bruni: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori per la posa di rallentatori. Fino a mercoledì 21 maggio, in orario 10-14, scatterà la chiusura della strada (eccetto frontisti, titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso).

Via di Santo Spirito: per un intervento con scala aerea lunedì 19 maggio la strada sarà chiusa da via dei Coverelli a via dei Geppi (orario 9-17).

Via Celso: ancora lavori edili in programma lunedì 19 maggio. Dalle 9 alle 18 sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto compreso fra via Celso e il numero civico 12.

Via Tornabuoni: per lavori edili con autogrù lunedì 19 maggio dalle 19 alle 24 il tratto da piazza di Santa Trinita a lungarno Corsini sarà chiuso.

Via Silvani: martedì 20 maggio è in programma la sostituzione di due chiusini della rete di telefonia con restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati con movieri all’altezza del numero civico 148 (in orario 8-13) e dei numeri civici 131-133 (orario 14-17).

Via di Ripoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 20 a venerdì 23 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 58.

Via Fra’ Giovanni Angelico: inizieranno martedì 20 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 29 maggio scatterà un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 36-38.

Via Bardelli: da martedì 20 maggio prenderanno il via i lavori di sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Il tratto da via Burci a via Mercati sarà chiuso (eccetto residenti). Nel tratto da via Castaldi a via Bardelli scatterà un’inversione del senso di marcia, e in quello dal 3 a via Castaldi un restringimento di carreggiata. Anche in via Mercati previsto un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 8-10. L’intervento si concluderà il 3 ottobre.

Vicolo dell’Oro: da mercoledì 21 maggio sarò istituito un divieto di transito nel tratto interno che sbocca in piazzetta dei Del Bene. Il provvedimento sarà in vigore fino a fine mese. Da lunedì 19 previsti anche divieti di sosta in lungarno Acciaiuoli (dalle 7 alle 19 fino al 30 maggio, festivi esclusi).

Piazza Pitti: per lavori edili con piattaforma aerea mercoledì 21 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata all’angolo con via Marsili (orario 7-18).

Via della Quiete: giovedì 22 maggio è in programma l’abbattimento di una pianta con piattaforma aerea. Dalle 9 alle 19.30 la strada sarà chiusa da via Cacciaguida a via delle Gore.

Via delle Porte Nuove: inizieranno lunedì 19 maggio le operazioni di ispezione dei chiusini della rete di telefonia. Fino a venerdì 23 maggio previsti restringimenti di carreggiata all’angolo con via Pierluigi Da Palestrina.

Via dei Serragli: per effettuare la posa di un cavo della telefonia martedì 20 maggio, dalle 1.30 alle 5.30, nel tratto via Borgo Stella-via Santo Spirito scatterà un divieto di transito. Inoltre in via Borgo Stella sarà istituito un’inversione del senso di marcia da piazza del Carmine a via dei Serragli.

Via Borgo Pinti: inizieranno mercoledì 21 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. La strada sarà chiusa nel tratto da via dei Pilastri a via della Colonna. In quest’ultima strada sarà revocata la corsia preferenziale.

Per quanto riguarda i provvedimenti per iniziative e manifestazioni varie, si inizia domani domenica 18 maggio con la corsa “Deejay Ten”: dalle 9.30 scatteranno divieti di transito sul percorso piazza Signoria-via Calzaiuoli-piazza Duomo-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-piazza della Calza-Porta Romana-viale Machiavelli-piazzale Galilei-viale Galilei-piazzale Michelangelo-viale Michelangelo-piazza Ferrucci-Ponte San Niccolò (con istituzione di un corsia protetta e lasciando libera la direttrice Ferrucci-Beccaria)-lungarno Pecori Giraldi-lungarno della Zecca Vecchia.

Sempre domani è in programma una gara ciclistica con divieti di transito al passaggio dei partecipanti lungo il percorso via Del Perugino-Simone Martini-Mangegna-Cavallaccio-Casella-Gentileschi (dalle 8 alle 13.30). Domani si svolgerà anche Isolottossima, con divieti di transito e sosta in via Torcicoda, via Andreotti, via delle Magnolie e piazza dell’Isolotto (orario 7-20); in programma anche la Festa dei Fiori, con divieti di sosta e transito in via Arcipressi (orario 7-21).

Segui @ilsitodifirenze



Nuovo asfalto in viale Pieracini, via Magenta e via Erbosa. Ma anche lavori alla rete di distribuzione del gas in via Pisana e via Carlo del Prete. E ancora interventi alla rete di telefonia in via dei Serragli e via Santa Maria a Cintoia. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la da oggi sulle strade di Firenze e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti della pavimentazione stradale, si inizia lunedì 19 maggio in viale Pieraccini. Nel tratto interessato, ovvero quello compreso fra Largo Palagi e via delle Oblate, sono previsti restringimenti di carreggiata in orario diurno (6.30-21) a cui si aggiunge un senso unico verso via delle Oblate in orario notturno (21-6.30). I lavori andranno avanti fino a sabato 24 maggio. Sempre lunedì 19 maggio prenderà il via l’asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via Magenta (nel tratto da lungarno Vespucci a Corso Italia scatteranno restringimenti di carreggiata) e in via Erbosa (dal numero civico 31 a via Villamagna). Termine previsto venerdì 23 maggio.

Ecco gli altri lavori.

Piazza Antinori: lunedì 19 maggio, dalle 1.30 alle 5.30, nel tratto da via Rondinelli a via degli Agli sarà istituito un restringimento di carreggiata per sollevamento di materiali.

Via del Pratellino: per effettuare l’apertura di un chiusino della rete di telefonia da lunedì 19 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto mercoledì 21 maggio.

Via Pisana: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas con l’istituzione di un restringimento di carreggiata nel tratto via della Casa-piazza Pier Vettori.

Via Traversari: inizierà lunedì 19 maggio la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Fino al 30 maggio saranno in vigore restringimenti di carreggiata a tratti.

Via di San Francesco di Paola: a partire da lunedì 19 maggio sono in programma alcuni lavori per l’impianto della illuminazione pubblica. Il tratto da via Burchiello a piazza San Francesco di Paola sarà chiuso fino al 31 maggio.

Via Maddalena: per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas da lunedì 19 maggio scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto compreso fra il numero civico 21 e via Carlo del Prete. Termine previsto 31 maggio.

Via Carlo del Prete: ancora lavori per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Da lunedì 19 maggio sarà chiusa la svolta a destra per ingresso in via Maddalena con provenienza da via Barsanti (via Maddalena sarà accessibile percorrendo la rotatoria). Previsti restringimenti di carreggiata anche davanti alla chiesa (con chiusura del marciapiede) e nel tratto per entrare in via Del Prete provenendo da via di Caciolle in direzione via Barsanti. Anche in questo caso i lavori termineranno il 31 maggio.

Via dei Pepi: sempre per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas da lunedì 19 maggio sarà chiuso il tratto da via Martiri del Popolo a via dell’Ulivo. L’intervento si concluderà il 14 giugno.

Via Michetti: anche in questo caso si tratta della sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Da lunedì 19 maggio è prevista la chiusura, con sospensione passi carrabili, nel tratto compreso tra il numero civico 6 e via Stefano Ussi. Termine previsto 25 giugno.

Via Starnina-via Sano di Pietro: per lavori di sostituzione delle tubazioni della rete civica da lunedì 19 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti. I lavori andranno avanti fino al 2 luglio.

Via dell’Alloro: la strada sarà chiusa da lunedì 19 maggio per effettuare la sostituzione delle condutture della rete di distribuzione del gas. Il provvedimento, che interessa il tratto via del Giglio-via dei Conti, rimarrà in vigore fino al 12 luglio.

Via Fogazzaro: nel tratto da via Lungo l’Affrico a via dell’Arcolaio da lunedì 19 maggio scatterà un restringimento di carreggiata per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Termine previsto 19 luglio.

Via Ghibellina: per lavori di manutenzione della sosta da lunedì 19 maggio nel tratto via del Proconsolo-via dei Giraldi sarà istituito un restringimento di carreggiata. Il provvedimento, che sarà in vigore nella fascia oraria 9-16, andrà avanti fino a venerdì 23 maggio.

Via di Cocco: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori alla rete fognaria. La strada sarà chiusa da via Pistoiese a via di Brozzi fino a venerdì 23 maggio.

Via Mezzetta-via Frullani: per un allaccio alla rete idrica da lunedì 19 a sabato 24 maggio saranno in vigore restringimenti di carreggiata.

Via di Santa Maria a Cintoia: a partire da lunedì 19 maggio sono in programma i lavori per la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Il tratto da via del Saletto a via San Bartolo a Cintoia sarà chiuso fino a lunedì 26 maggio.

Via del Monte alle Croci-via di San Miniato: per lavori alla rete di telefonia da lunedì 19 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata in corrispondenza delle due buche rispettivamente in via San Miniato (area a parcheggio) e via Monte alle Croci (numero civico 1). L’intervento si concluderà mercoledì 28 maggio.

Via Latini: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete civica da lunedì 19 a mercoledì 28 maggio sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Vicolo San Marco-via dei Bruni: inizieranno lunedì 19 maggio i lavori per la posa di rallentatori. Fino a mercoledì 21 maggio, in orario 10-14, scatterà la chiusura della strada (eccetto frontisti, titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso).

Via di Santo Spirito: per un intervento con scala aerea lunedì 19 maggio la strada sarà chiusa da via dei Coverelli a via dei Geppi (orario 9-17).

Via Celso: ancora lavori edili in programma lunedì 19 maggio. Dalle 9 alle 18 sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto compreso fra via Celso e il numero civico 12.

Via Tornabuoni: per lavori edili con autogrù lunedì 19 maggio dalle 19 alle 24 il tratto da piazza di Santa Trinita a lungarno Corsini sarà chiuso.

Via Silvani: martedì 20 maggio è in programma la sostituzione di due chiusini della rete di telefonia con restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati con movieri all’altezza del numero civico 148 (in orario 8-13) e dei numeri civici 131-133 (orario 14-17).

Via di Ripoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 20 a venerdì 23 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 58.

Via Fra’ Giovanni Angelico: inizieranno martedì 20 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 29 maggio scatterà un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 36-38.

Via Bardelli: da martedì 20 maggio prenderanno il via i lavori di sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Il tratto da via Burci a via Mercati sarà chiuso (eccetto residenti). Nel tratto da via Castaldi a via Bardelli scatterà un’inversione del senso di marcia, e in quello dal 3 a via Castaldi un restringimento di carreggiata. Anche in via Mercati previsto un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 8-10. L’intervento si concluderà il 3 ottobre.

Vicolo dell’Oro: da mercoledì 21 maggio sarò istituito un divieto di transito nel tratto interno che sbocca in piazzetta dei Del Bene. Il provvedimento sarà in vigore fino a fine mese. Da lunedì 19 previsti anche divieti di sosta in lungarno Acciaiuoli (dalle 7 alle 19 fino al 30 maggio, festivi esclusi).

Piazza Pitti: per lavori edili con piattaforma aerea mercoledì 21 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata all’angolo con via Marsili (orario 7-18).

Via della Quiete: giovedì 22 maggio è in programma l’abbattimento di una pianta con piattaforma aerea. Dalle 9 alle 19.30 la strada sarà chiusa da via Cacciaguida a via delle Gore.

Via delle Porte Nuove: inizieranno lunedì 19 maggio le operazioni di ispezione dei chiusini della rete di telefonia. Fino a venerdì 23 maggio previsti restringimenti di carreggiata all’angolo con via Pierluigi Da Palestrina.

Via dei Serragli: per effettuare la posa di un cavo della telefonia martedì 20 maggio, dalle 1.30 alle 5.30, nel tratto via Borgo Stella-via Santo Spirito scatterà un divieto di transito. Inoltre in via Borgo Stella sarà istituito un’inversione del senso di marcia da piazza del Carmine a via dei Serragli.

Via Borgo Pinti: inizieranno mercoledì 21 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. La strada sarà chiusa nel tratto da via dei Pilastri a via della Colonna. In quest’ultima strada sarà revocata la corsia preferenziale.

Per quanto riguarda i provvedimenti per iniziative e manifestazioni varie, si inizia domani domenica 18 maggio con la corsa “Deejay Ten”: dalle 9.30 scatteranno divieti di transito sul percorso piazza Signoria-via Calzaiuoli-piazza Duomo-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-piazza della Calza-Porta Romana-viale Machiavelli-piazzale Galilei-viale Galilei-piazzale Michelangelo-viale Michelangelo-piazza Ferrucci-Ponte San Niccolò (con istituzione di un corsia protetta e lasciando libera la direttrice Ferrucci-Beccaria)-lungarno Pecori Giraldi-lungarno della Zecca Vecchia.

Sempre domani è in programma una gara ciclistica con divieti di transito al passaggio dei partecipanti lungo il percorso via Del Perugino-Simone Martini-Mangegna-Cavallaccio-Casella-Gentileschi (dalle 8 alle 13.30). Domani si svolgerà anche Isolottossima, con divieti di transito e sosta in via Torcicoda, via Andreotti, via delle Magnolie e piazza dell’Isolotto (orario 7-20); in programma anche la Festa dei Fiori, con divieti di sosta e transito in via Arcipressi (orario 7-21).

Segui @ilsitodifirenze