Oggi alle 17 Pantaleo Corvino farà il punto sul mercato Viola | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 20:42

ACF Fiorentina

Gio, 01/09/2011 – 09:56 — Donato Mongatti

Questo pomeriggio, alle ore 17, presso la sala stampa dell’Artemio Franchi di Firenze, il DS Viola Pantaleo Corvino terrà una conferenza dove farà il punto del mercato della ACF Fiorentina (che si è chiuso ieri alle 19).

Un’occasione per conoscere alcuni risvolti delle trattative che hanno portato a voci che, a giochi fatti, sono state smentite dai fatti (come la partenza di Alberto Gilardino, Riccardo Montolivo o Manuel Vargas, oppure il mancato arrivo di Alberto Aquilani).

