Fiorentina – Genoa: le formazioni ufficiali – 2a giornata Serie A 2013 – 2014 | Il Sito di Firenze

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Genoa, gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Fiorentina (4-3-3): Neto, Roncaglia, Savic, Compper, Pasqual, Aquilani, Pizarro, Ambrosini, Cuadrado, Matri, Joaquin. A disp: Lupatelli, Rosati, Bakic, Rebic, Mati Fernandez, Wolski, Matos, Venuti, Vargas, Ilicic, Iakovenko, Olivera. All. Montella.

Indisponibili: Borja Valero, Gomez, Hegazy, Rossi, Tomovic. Squalificati: Gonzalo Rodriguez. Diffidati: Compper, Pizarro.

Genoa (4-5-1): Perin, Antonini, De Maio, Burdisso, Marchese, Konaté, Bertolacci, Matuzalem, De Ceglie, Antonelli, Gilardino. A disp: Donnarumma, Bizzarri, Stoian, Cofie, Calaio’, Fetfatzidis, Vrsaljko, Motta, Centurion, Sturaro, Tavares, Portanova. All.: Gasperini.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Antonelli, Cofie.

Arbitro: Dino Tommasi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti Di Fiore e La Rocca, giudici di porta Orsato e Nasca, quarto uomo Passeri.

