Roma – Juventus: risultato finale 1 a 0 – Coppa Italia | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 17:13

Giallorossi in semifinale

Mar, 21/01/2014 – 23:38 — La Redazione

Grazie ad una rete di Gervinho nel secondo tempo la Roma ha superato per 1 a 0 la Juventus nella gara valida per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia 2013 – 2014.

