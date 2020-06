Intervenire sui disturbi di personalità: il lavoro della Dottoressa Cavalletti

Gio, 18/06/2020 - 10:58 — La redazione

Quando si parla dei disturbi di personalità, ci si riferisce a tutta una serie di pattern, sia personali che interpersonali che risultano disadattivi e che pertanto generano sofferenza nella persona che ne soffre. Può trattarsi di modalità di pensiero, di stati emotivi e di comportamenti che risultano poco funzionali e inflessibili nel corso del tempo.

Ogni persona, infatti, si caratterizza per dei tratti distintivi che sono il frutto del suo temperamento, delle esperienze, delle interazioni con l'esterno e della cultura da cui proviene.

Tratti che ne forgiano il carattere e gli permettono di distinguersi da tutti gli altri. In condizioni normali, queste caratteristiche consentono una certa capacità di adattamento ai molteplici contesti del quotidiano. Tuttavia, in presenza di un disturbo pervasivo e persistente, alcune inclinazioni tendono a esasperarsi, rendendo necessario il ricorso a una diagnosi specifica.

Ad affrontare tutte le problematiche derivanti dai disturbi di personalità può essere per esempio uno psicoterapeuta: una figura professionale che sa riconoscere il grado e le caratteristiche della sofferenza psichica del paziente ed offrire il trattamento più adeguato.

Per scoprire in quale modo un professionista può intervenire su questo fronte, abbiamo chiesto a una specialista di terapia cognitivo-comportamentale, la Dottoressa Veronica Cavalletti, come si articola il suo approccio professionale nei confronti di questa particolare psicopatologia.

La Dottoressa Veronica Cavalletti

Psicologa e psicoterapeuta, iscritta dal 2013 all’Ordine degli Psicologi della Toscana, nonché Direttrice del Centro Clinico di Firenze di Tages Onlus, la Dottoressa Cavalletti si occupa da diverso tempo dei disturbi di personalità.

Negli anni ha maturato un importante bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche attraverso il lavoro sul campo e numerosi convegni sulla diagnosi e il trattamento dei principali disturbi, e oggi è docente del Master in “Diagnosi e Trattamento dei Disturbi di Personalità”, socio ordinario della MITHS (Metacognitive Interpersonal Therapy Society) ed è iscritta alla ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders).

Naturalmente, è possibile conoscere tutte le altre aree di intervento e i servizi che la psicoterapeuta offre nel capoluogo toscano nella sezione apposita "Dott.ssa Veronica Cavalletti Firenze" del sito ufficiale, dove è presente un accurato approfondimento sul suo particolare orientamento terapeutico.

La terapia migliore per ogni disturbo

L'approccio di cui si avvale la dottoressa Veronica Cavalletti per il trattamento dei disturbi psicologici parte dal suo background di formazione nell’ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Tale bagaglio si arricchisce con le cosiddette terapie di terza onda, che integrano i trattamenti cognitivi standard con tecniche volte a favorire i processi di consapevolezza e accettazione della propria e altrui esperienza.

Tra queste la Mindfulness Clinica, un approccio che ci aiuta a vivere senza giudizio il momento presente, e la Compassion Focused Therapy, che promuove il benessere emotivo attraverso la modifica di alcuni processi disfunzionali tra cui in particolare quello dell’autocritica.

I disturbi di personalità e la TMI

I disturbi di personalità segnalati dal "Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali" sono numerosi, e sono stati divisi in tre macro categorie sulla base di una serie di similarità descrittive.

Ma al di là degli elementi che li accomunano, i disturbi di personalità presentano comunque delle singolarità e per questo devono essere trattati in maniera specifica. Si tratta di problemi di cui a volte il paziente non è del tutto consapevole e che finiscono per compromettere il suo benessere personale e le relazioni con gli altri.

Fra i numerosi disturbi della personalità trattati dalla Dottoressa Cavalletti ci sono anche alcune psicopatologie molto note nella letteratura scientifica. Tra queste, il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (DOCP), che può manifestarsi ad esempio con la tendenza al controllo e con comportamenti perfezionistici, e il disturbo dipendente di personalità (DPP), che si caratterizza per un continuo sforzo volto a preservare le proprie relazioni interpersonali, accompagnato dalla sensazione di non poter fare a meno degli altri.

Ma c'è anche il disturbo narcisistico di personalità (DNP), caratterizzato da grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia.

Per quanto riguarda in particolare il metodo di lavoro, la dottoressa Veronica Cavalletti è una terapeuta TMI (Terapia Metacognitiva Interpersonale), un intervento psicoterapeutico che interviene sulla metacognizione e risulta particolarmente efficace nel trattamento dei disturbi di personalità.

A questo approccio si affiancano sempre una valutazione preliminare e una conseguente psicodiagnosi, che guidano il trattamento in modo mirato e puntuale.