Giardino dell'Artecultura: il programma della settimana | Il Sito di Firenze

Ultima settimana d’agosto col botto al Giardino dell’ArteCultura, cartellone estivo del Giardino dell’Orticoltura all’interno di Effetto Estate e dell’Estate FIorentina. In arrivo, una ricca programmazione per le serate-evento che andrà ad affiancare il servizio caffetteria attivo tutti i giorni da mattina a mezzanotte fino al 30 settembre. L’ingresso al Giardino e agli spettacoli è sempre libero e gratuito.

Di seguito il programma:

Mercoledì 27 dalle 20 alle 22 il Giardino si colora delle sonorità jazz e funky con il Masterplan Trio Jazz protagonista una ricercata performance sulle note di pianoforte, chitarra e batteria. La formazione, composta da musicisti professionisti, esegue brani Jazz e composizioni funky-jazz e fusion elaborati con uno stile moderno ed elegante. La band è composta da: Andrea Allulli al pianoforte e tastiere, Daniele Vettori alla chitarra elettrica e Ermanno Allulli alla batteria.

Giovedi 28 dalle 20 alle 22 ancora jazz, ma questa volta electric jazz, con il live degli Standard DuePuntoZero, gruppo fiorentino formato da Andrea Allulli (tastiera e sinth), Leonardo Baggiani (basso elettrico e bass sinth) e Ermanno Allulli (batteria e percussioni) che propongono brani del repertorio jazzistico suonati con uno spirito orientato all’elettronica e al minimale con una forte impronta all’interplay sofisticato ed energico.

Venerdi 29 tutti invitati all’Aperitivo Sonoro a cura di Mute Crew, Hertz Collision & Dj Evoorg. Dalle ore 20 fino a chiusura, prende posto alla consolle il djset di musica elettronica e house pronto ad accompagnare l’aperitivo e il dopocena.

Sabato 30 si fa largo l’AperiViola (dalle 19.30) per guardare tutti insieme la proiezione della prima di Campionato di Serie A Roma-Fiorentina (ore 20.30) con drink e buffet a € 8,00.

Domenica 31 la serata della Pizza Jazz propone come ogni domenica il menù con pizza e birra a € 8,00 accompagnato da musica live.

Il Giardino dell’ArteCultura è anche social: i programmi delle serate saranno costantemente aggiornati sui canali Facebook (facebook.com/giardinoartecultura2) e Twitter (@Giardartecultur) oltre che sul sito ufficiale www.giardinoartecultura.it. L’hashtag ufficiale del Giardino è #giardinoartecultura.



