40 km contromano in autostrada, fermato dopo inseguimento. Giudice convalida arresto

E' stato convalidato l'arresto del 34enne, residente in Veneto, che martedì mattina, alla guida della sua auto, era entrato in autostrada A1 a Rioveggio, in un tratto chiuso al traffico, abbattendo la segnaletica e percorrendo contromano, sempre nel tratto chiuso, una quarantina di chilometri.

Il conducente era poi è entrato in un tratto aperto alla circolazione per otto chilometri, fino al km 269, sfiorando alcuni mezzi e collidendo con almeno due veicoli, prima di essere fermato, anche con alcuni colpi di pistola alle gomme, dalla polizia stradale nei pressi di Calenzano (Fi).

La notizia è riportata oggi dal quotidiano "La Nazione".

Il giudice del Tribunale di Prato, competente per il territorio dove è avvenuto il fermo, ha disposto inoltre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, permanenza domiciliare notturna presso la sua abitazione in provincia di Padova e il sequestro preventivo dell'auto, una Ford Fiesta nera, usata come mezzo per commettere il reato di cui è accusato, ovvero resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato denunciato anche per il possesso di alcuni coltelli e di un'ascia, trovata a bordo dell'auto.

Al giudice, secondo quanto riporta "La Nazione", il 34enne non ha fornito spiegazioni al suo gesto.