55mila borracce plastic free distribuite nelle scuole toscane. Si risparmia 130 tonnellate di plastica

13/09/2019

Educare anche i più piccoli alla sostenibilità e ad una politica plastic free. Anche la regione Toscana in prima linea, e con l'anno scolastico alle porte, distribuirà in oltre 850 scuole di oltre 150 Comuni in tutta la regione, 55.000 tra bottigliette in alluminio e caraffe di vetro.

"Il risparmio complessivo previsto è di 130 tonnellate di plastica. Cifre che per le tasche degli studenti, e dunque delle famiglie, si traducono in oltre un milione di euro di risparmio, con conseguenze fondamentali per l'ambiente, ormai soffocato da produzione e smaltimento di plastica". Questo quanto si spiega in una nota di Confservizi Cispel Toscana, riguardo alle iniziative programmate dalle aziende di gestione del servizio idrico integrato, tra le quali Acque, Acquedotto del Fiora, Asa, Gaia, Geal, Nuove Acque, Publiacqua, sui rispettivi territori a livello scolastico per scongiurare l'abuso di plastica.

"Nella lotta alla plastica, la Toscana fa la sua parte grazie all'impegno delle sette aziende del servizio idrico integrato", commenta Alfredo De Girolamo, presidente di Confservizi Cispel Toscana.