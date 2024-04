Scandalo escort: indagati accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 12:20

Nuova contestazione

Mer, 03/07/2013 – 01:41 — La Redazione

Nuova contestazione per gran parte dei 14 indagati nell’inchiesta fiorentina sulle escort: in questi giorni sono stati notificati nuovi avvisi di chiusura delle indagini nei quali e’ specificato che l’accusa comprende anche il comma della legge Merlin relativo al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Fra gli indagati ci sono i gestori degli alberghi dove si svolgevano gli incontri, un commerciante considerato ‘regista’ del gruppo e un procuratore sportivo. L’indagine riguarda un giro di escort e ha coinvolto personaggi delle professioni e degli ambienti sportivo e politico, sfiorando un ex assessore comunale. Il primo avviso di chiusura indagini risale al 17 maggio. Fra gli episodi emersi dalle intercettazioni anche un amplesso in una sede del Comune fra un funzionario e una escort. Questo nuovo atto, spiegano i difensori, ”non aggiunge alcunche’ alle accuse, visto che nei fatti quella tipologia di reato era gia’ contestata, ma si limita a specificarle in maniera piu’ dettagliata”.

Saturday, 14 June 2014 – 12:20

Nuova contestazione

Mer, 03/07/2013 – 01:41 — La Redazione

Nuova contestazione per gran parte dei 14 indagati nell’inchiesta fiorentina sulle escort: in questi giorni sono stati notificati nuovi avvisi di chiusura delle indagini nei quali e’ specificato che l’accusa comprende anche il comma della legge Merlin relativo al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Fra gli indagati ci sono i gestori degli alberghi dove si svolgevano gli incontri, un commerciante considerato ‘regista’ del gruppo e un procuratore sportivo. L’indagine riguarda un giro di escort e ha coinvolto personaggi delle professioni e degli ambienti sportivo e politico, sfiorando un ex assessore comunale. Il primo avviso di chiusura indagini risale al 17 maggio. Fra gli episodi emersi dalle intercettazioni anche un amplesso in una sede del Comune fra un funzionario e una escort. Questo nuovo atto, spiegano i difensori, ”non aggiunge alcunche’ alle accuse, visto che nei fatti quella tipologia di reato era gia’ contestata, ma si limita a specificarle in maniera piu’ dettagliata”.