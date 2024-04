Arrestata falsa addetta di Publiacqua che ha derubato un'anziana | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 22:45

Continue truffe

Lun, 23/06/2014 – 17:55 — La Redazione

Una falsa addetta di Publiacqua (l’Azienda fiorentina che gestisce il servizio idrico) ha derubato una donna anziana residente a Firenze, convincendola a farla entrare nella sua abitazione dicendole che doveva controllare la presenza di arsenico nell’acqua. La donna, 38 anni, di Cuneo, è stata bloccata dalla polizia, mentre tentava di mettere a segno un raggiro analogo in via Cantù, sempre a Firenze. Per lei è scattato il fermo di polizia per furto aggravato in concorso.

La donna avrebbe agito con una complice, non ancora identificata.

"La Polizia – ricorda una nota diffusa dalla questura – rinnova il suo invito a contattare sempre il 113 per segnalare analoghi episodi e chiarire così qualsiasi dubbio o semplice sospetto". Sono continue, infatti, le truffe messe a segno con lo stesso stratagemma.

