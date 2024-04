Su Radio Toscana a settembre riprende il programma "Ascolta l'Arte" | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 03:22

Ogni lunedì

Mer, 27/08/2014 – 11:56 — La Redazione

Dopo la pausa estiva del mese di agosto, dal 1° settembre riprende “Ascolta l’arte”, ciclo di incontri/interviste radiofonici programmati ogni lunedì alle 10.45 con direttori dei musei, operatori del settore, storici dell’arte. L’appuntamento è sulle frequenze di Radio Toscana (fm 104,7 un marchio di proprietà di Radio Monte Serra srl). Inaugurata lo scorso giugno, l’iniziativa scaturisce dalla collaborazione tra la stessa emittente fiorentina, la Soprintendenza per il Polo museale Fiorentino e la società Opera Laboratori Fiorentini-Civita Group, capofila dell’associazione temporanea d’imprese concessionaria dei servizi dello stesso Polo. “Ascoltalarte” prevede il dialogo tra il conduttore del programma e il suo ospite (direttore di museo, storico d’arte, restauratore, operatore di giardino storico, organizzatore di mostre) che in 15 minuti cercheranno di trasmettere al pubblico tutta la passione per il loro lavoro e le loro conoscenze. Ogni settimana l’esperto condurrà l’ascoltatore alla scoperta dei segreti delle nostre principali sedi culturali, raccontando aneddoti e curiosità, dialogando con gli ascoltatori col chiaro intento di avvicinarli al nostro grande “museo diffuso”. Ai microfoni di Radio Toscana, nel mese di settembre si alterneranno: il direttore della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali (il 1°); la direttrice della Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino, Maria Paola Masini (l’8); il direttore della Galleria dell’Accademia, Angelo Tartuferi (il 15); il responsabile della segreteria della Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino, Marco Fossi (il 22); e il responsabile dei servizi tecnici di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, Mauro Linari (il 29).

Ogni incontro, che a rotazione sarà condotto dagli speaker dell’emittente di via dei Pucci, si svolgerà in diretta.

