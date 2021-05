Asciuti (Lega Firenze): "Covid, sì alle cure alternative al vaccino"

Ven, 28/05/2021 - 18:06 — La redazione

Il consigliere della Lega in Palazzo Vecchio, Andrea Asciuti, continua ad interessarsi attivamente alla vivenda Covid, proprio lunedi scorso in Consiglio Comunale ha fatto una breve comunicazione sulle cure alternative; prossimamente presenterà anche una risoluzione sull'argomento.

"Nonostante le censure da parte dei mass media e dei Big Tech (i giganti della tecnologia che dominano su internet), - dichiara l'esponente del Carroccio - si parla sempre di più delle cure al Covid alternative al vaccino. In questi giorni sta raggiungendo alte vette di visualizzazioni “Covid: le cure proibite”, un documentario del giornalista indipendente Massimo Mazzucco, che mostra alcune delle cure che si possono fare a casa, nei primi giorni dopo la manifestazione dei sintomi iniziali della malattia. Queste cure – che sono state sperimentate e applicate da centinaia di medici di tutto il mondo – sono efficacissime, sono poco costose e con effetti collaterali minori rispetto ai vaccini. La politica ha scelto le 'vaccinazioni di massa con diversi casi di morti sospette che la magistratura chiarirà in seguito'; mentre, purtroppo, le cure domiciliari vengono talvolta censurate, talvolta denigrate, talvolta proibite. Molti cittadini avrebbero potuto salvarsi, se fossero stati assistiti a casa con le terapie 'giuste' e invece sono morti, perché la Legge impone di curarsi con Tachipirina e di rimanere in vigile attesa, in attesa cioè di un aggravamento e del successivo ricovero ospedaliero. Dobbiamo ringraziare i tanti medici eroicamente fedeli al loro giuramento, quello di Ippocrate, che hanno avuto il coraggio di andare contro corrente e che hanno messo il paziente al primo posto. A loro e alle loro associazioni rimando per la necessaria documentazione scientifica, volendone indicare una, propongo la rete internazionale Movimento Ippocrate (https://ippocrateorg.org/)".

In conclusione Asciuti chiede all’Amministrazione Comunale di aprire le porte alle cure alternative domiciliari e di promuoverle, perché poco costose e molto efficaci. "Il cittadino - conclude il consigliere - ha il diritto di sapere che non esiste solamente il vaccino e ha quindi il diritto di valutare le alternative, solo così potrà fornire un reale consenso informato".