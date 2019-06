Dom, 23/06/2019 - 21:13 — La redazione

I Guelfi Firenze saranno i protagonisti del 39esimo Italian Bowl, la finalissima del campionato di Prima Divisione di Football Americano. La squadra di Firenze stacca il biglietto per la finale del 6 luglio a Milano battendo i Giants Bolzano per 42 a 39. I Guelfi si giocheranno la finale contro i Seamen Milano, alla loro sesta finale in nove anni, che hanno battuto 38-0 i Ducks Lazio.