Moto contro auto a Ponte a Ema. Grave motociclista 40enne | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

alle 20

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 23/07/2014 – 23:03 — La Redazione

Grave incidente stradale stasera intorno alle 20 a Ponte a Ema dove un motociclista, un 40enne di Firenze, si è scontrato contro un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e l’uomo, sbalzato dalla sua moto, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Friday, 25 July 2014 – 19:59

alle 20

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 23/07/2014 – 23:03 — La Redazione

Grave incidente stradale stasera intorno alle 20 a Ponte a Ema dove un motociclista, un 40enne di Firenze, si è scontrato contro un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e l’uomo, sbalzato dalla sua moto, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’impatto.