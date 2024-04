Suzy Q, tutta l'ironia delle cover | Il Sito di Firenze

Abbinamenti arditi, una sfida al buon gusto e qualcosa di inatteso in un miscuglio di suoni che spaziano dall’Italia all’America, da Justin Timberlake a Renato Zero, dai Planet Funk a Bob Marley, passando per Robbie Williams, Vasco Rossi e Rino Gaetano, fino alla discomusic e il pop elettronico degli anni ’80.

E’ questo il biglietto da visita dei SUZY Q, band costituita nel 1997 che delle cover ha fatto un’arte a sé, reinterpretandone il senso e rovesciandole con ironia. Stasera venerdì 15 luglio i SUZY Q (inizio ore 21.30, ingresso libero) si esibiranno sul palcoscenico estivo del Boston_T presso il Parterre di Piazza della Libertà a Firenze.

Sarà un’occasione per gustarsi uno spettacolo coinvolgente che grazie a un’escalation di assurdità musicali e di esplosioni sceniche tiene incollato lo spettatore a uno show che ripercorre quattro generazioni di musica attraversate con disinvoltura e dosata indelicatezza.

Al Boston_T tutte le sere (dalle ore 19.00 fino alle 3 di notte), Bobo offre ai suoi clienti ristorante pizzeria, aperitivo, palco eventi con musica dal vivo, disco bar, incontri culturali e sportivi, maxi-schermo e Terrazza Bobo (sconto del 50% per parcheggio grazie a una convenzione con la Firenze Parcheggi).

Tra gli appuntamenti fissi, lunedì il Tango Argentino, mercoledì la Serata Latina, giovedì "Monnalisa" Fashion Night, e la domenica "After Sea" Aperitivo.



Abbinamenti arditi, una sfida al buon gusto e qualcosa di inatteso in un miscuglio di suoni che spaziano dall’Italia all’America, da Justin Timberlake a Renato Zero, dai Planet Funk a Bob Marley, passando per Robbie Williams, Vasco Rossi e Rino Gaetano, fino alla discomusic e il pop elettronico degli anni ’80.

E’ questo il biglietto da visita dei SUZY Q, band costituita nel 1997 che delle cover ha fatto un’arte a sé, reinterpretandone il senso e rovesciandole con ironia. Stasera venerdì 15 luglio i SUZY Q (inizio ore 21.30, ingresso libero) si esibiranno sul palcoscenico estivo del Boston_T presso il Parterre di Piazza della Libertà a Firenze.

Sarà un’occasione per gustarsi uno spettacolo coinvolgente che grazie a un’escalation di assurdità musicali e di esplosioni sceniche tiene incollato lo spettatore a uno show che ripercorre quattro generazioni di musica attraversate con disinvoltura e dosata indelicatezza.

Al Boston_T tutte le sere (dalle ore 19.00 fino alle 3 di notte), Bobo offre ai suoi clienti ristorante pizzeria, aperitivo, palco eventi con musica dal vivo, disco bar, incontri culturali e sportivi, maxi-schermo e Terrazza Bobo (sconto del 50% per parcheggio grazie a una convenzione con la Firenze Parcheggi).

Tra gli appuntamenti fissi, lunedì il Tango Argentino, mercoledì la Serata Latina, giovedì "Monnalisa" Fashion Night, e la domenica "After Sea" Aperitivo.