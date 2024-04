Calcio storico fiorentino, tutto pronto per il Torneo | Il Sito di Firenze

Wednesday, 16 July 2014 – 05:30

Piazza Santa Croce

Il Presidente Pierguidi: “Chi non si sente di rispettare questo regolamento è meglio che non giochi”

Mer, 15/06/2011 – 16:05 — La Redazione

“Tutti i calcianti sono al corrente di quello che si può fare e quello che non si può fare. Chi non si sente di rispettare questo regolamento è meglio che non giochi”. E’ estremamente chiaro il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi che oggi in Palazzo Vecchio ha presentato l’edizione 2011 del torneo che si disputerà in piazza Santa Croce che prevede il 18 giugno la partita fra Bianchi e Rossi (dedicata alla memoria di Gino Abbrevi, detto “Buio”), il 19 quella fra Azzurri e Verdi e la finale il 24 giugno, giorno di San Giovanni, dove verrà assegnato il Palio realizzato dalla pittrice Paola Imposimato. “Quello che ci apprestiamo a vivere – ha aggiunto Pierguidi – è un torneo che finalmente si può definire tale dal 2005 e per me e l’Amministrazione Comunale è una grande soddisfazione perché arriva a pochi mesi dall’approvazione da parte del consiglio comunale del nuovo regolamento. Un regolamento che ho illustrato recandomi più volte nelle sedi di allenamento dei quattro colori e che, piaccia o no, noi vogliamo applicare”. Per rilanciare ulteriormente questa rievocazione storica, il presidente Pierguidi ha annunciato una serie di iniziative come l’esposizione (come avveniva un tempo) sulle colonne della Loggia dei Lanzi in piazza Signoria delle bandiere dei quattro colori, già accoppiate per le due semifinali. Inoltre il Panathlon di Firenze assieme alle Assicurazioni Generali hanno indetto il premio per il miglior calciante del torneo. Grande attenzione alla manifestazione anche da parte degli organi di informazioni con due iniziative particolari: il giorno 17 giugno col quotidiano La Nazione sarà distribuito un inserto sul Calcio Storico Fiorentino, mentre in abbinamento al Nuovo Corriere di Firenze si potrà acquistare “Il giochino”, un dvd sulla manifestazione.

Il 26 giugno infine come chiusura del torneo è in programma anche una partita fra veterani del Calcio Storico Fiorentino nel corso della quale verranno raccolte offerte a favore dell’Associazione Toscana Tumori. In molti ex calcianti dei quattro colori (ma scenderanno in campo con magliette gialle e lilla) daranno vita a questa sfida a scopo benefico.

