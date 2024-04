Minori: Donzelli (FdI) "La Scuola di Musica di Fiesole rinunci ai regali del Forteto" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 22:45

Domani la Festa della Musica

"Invito le famiglie a portarsi un panino da casa"

Lun, 23/06/2014 – 12:51 — La Redazione

"Domani la festa della musica organizzata dalla Scuola di Fiesole ha il pranzo offerto dal Forteto. Con tanti regali di questo tipo Il Forteto negli anni ha creato il muro di silenzio sugli abusi e la rete di protezione nelle Istituzioni. Chiedo alla scuola di Fiesole di non accettare regali dalla azienda della comunità sotto processo per abusi sui minori e in subordine ai partecipanti di portarsi un panino da casa e di rifiutare i regali dalla setta degli abusi" dichiara Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione toscana per Fratelli d’Italia.

"I racconti agghiaccianti delle vittime anche sulle condizioni lavorative all’interno del Forteto dovrebbero spingere realtà come la Scuola di Musica di Fiesole a maggiore cautela e a non accettare regali frutto di schiavismo e abusi sui minori. Il costo umano di quel pranzo offerto è troppo caro e incompatibile con l’educazione all’arte della musica per i ragazzi."

