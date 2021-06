Vaccini, Toscana apre prenotazioni promessi sposi

Mar, 01/06/2021 - 15:18 — La redazione

La Toscana aprirà da domani, 2 giugno, il canale di prenotazione prioritario per i promessi sposi residenti nella regione. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani usando i social web network.

Da domani, spiega Giani, basterà chiamare il numero 055 9077777 (attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) e comunicare i propri dati. In seguito le Asl richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno del vaccino sarà necessario portare con sè copia delle pubblicazioni. Per Giani questa possibilità rappresenta "un forte segnale per la ripresa delle cerimonie".