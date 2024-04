Biti Presidente, Forza Italia “Abbiamo votato si perché mettiamo Firenze davanti a tutto” | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:16

Consiglio Comunale

"Noi siamo opposizione costruttiva"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 17/06/2014 – 16:16 — La Redazione

“Non abbiamo avuto tentennamenti nel votare sì all’elezione del consigliere Caterina Biti come nuovo presidente del consiglio comunale che si è insediato oggi. Anzi, visto il suo clamoroso successo elettorale, ci saremmo aspettati di vederla su uno scranno da assessore. Crediamo che con oltre 1500 preferenze Caterina Biti meritasse un incarico da assessore”. Lo affermano i consiglieri del gruppo di Forza Italia, Marco Stella, Mario Tenerani, Mario Razzanelli e Jacopo Cellai. “Abbiamo votato sì – spiegano – per mandare un messaggio chiaro alla città: siamo opposizione costruttiva. Abbiamo dimostrato che la lotta ci appartiene come il governo. Non vogliamo perdite di tempo inutili. Il voto ‘sì’ rappresenta anche questo: vogliamo che la giunta cominci subito a lavorare, senza indugi. E noi saremo qui a controllare che le cose si svolgano al meglio, come per altro abbiamo dimostrato nei cinque anni della consiliatura”. “Ci aspettiamo – concludono – dal neo presidente Biti una sensibilità verso le minoranze in aula e un’assoluta terzietà nel dirigere i lavori del Consiglio. Al neo presidente Biti facciamo un grande in bocca al lupo per questo percorso appena intrapreso”.

Thursday, 19 June 2014 – 18:16

Consiglio Comunale

"Noi siamo opposizione costruttiva"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 17/06/2014 – 16:16 — La Redazione

“Non abbiamo avuto tentennamenti nel votare sì all’elezione del consigliere Caterina Biti come nuovo presidente del consiglio comunale che si è insediato oggi. Anzi, visto il suo clamoroso successo elettorale, ci saremmo aspettati di vederla su uno scranno da assessore. Crediamo che con oltre 1500 preferenze Caterina Biti meritasse un incarico da assessore”. Lo affermano i consiglieri del gruppo di Forza Italia, Marco Stella, Mario Tenerani, Mario Razzanelli e Jacopo Cellai. “Abbiamo votato sì – spiegano – per mandare un messaggio chiaro alla città: siamo opposizione costruttiva. Abbiamo dimostrato che la lotta ci appartiene come il governo. Non vogliamo perdite di tempo inutili. Il voto ‘sì’ rappresenta anche questo: vogliamo che la giunta cominci subito a lavorare, senza indugi. E noi saremo qui a controllare che le cose si svolgano al meglio, come per altro abbiamo dimostrato nei cinque anni della consiliatura”. “Ci aspettiamo – concludono – dal neo presidente Biti una sensibilità verso le minoranze in aula e un’assoluta terzietà nel dirigere i lavori del Consiglio. Al neo presidente Biti facciamo un grande in bocca al lupo per questo percorso appena intrapreso”.