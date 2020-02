Fiorentina - Atalanta, i sindaci Nardella e Gori: "Lasciamo alle spalle episodi spiacevoli"

Ven, 07/02/2020 - 22:07 — La redazione

“Crediamo che le rivalità facciano bene al calcio e, anzi, che siano una delle cose belle di questo sport. Lo sfottò, l’attesa della partita, i cori, gli striscioni sono parte irrinunciabile del calcio, soprattutto nel nostro Paese, con una storia di campanilismi spesso accesi, anche tra quartieri e contrade. Fiorentina - Atalanta è una di queste rivalità, sfociata di recente in alcuni episodi di cronaca che speriamo non si ripetano in futuro”.

Lo hanno detto i sindaci di Firenze Dario Nardella e di Bergamo Giorgio Gori alla vigilia della sfida di domani al Franchi tra Fiorentina e Atalanta.

“Anche per questo saremo allo stadio insieme - hanno continuato -. Speriamo di potersi finalmente lasciare alle spalle gli episodi spiacevoli che hanno caratterizzato questa sfida negli ultimi mesi: dai cori razzisti a Dalbert agli insulti a Gasperini agli incidenti fuori dallo stadio”. “Godiamoci allora questa gara - hanno concluso Nardella e Gori -: come tutti i tifosi viola e nerazzurri, ciascuno di noi tifa per la propria squadra e spera solo nei 3 punti, per poter poi prendere in giro amichevolmente il collega e amico sindaco, fino alla prossima sfida”.