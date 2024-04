Oggi le celebrazioni per il 516° anniversario della morte di Savonarola | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 15:19

Piazza della Signoria

Ven, 23/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Oggi il Comune di Firenze ricorderà solennemente Fra’ Girolamo Savonarola, nel 516 anniversario della morte. La cerimonia prevede lo spargimento di petali di rose sulla lapide circolare situata sul lastrico della piazza, punto esatto dove fu impiccato e arso Frà Girolamo Savonarola assieme ai suoi due confratelli, Fra’ Domenico Buonvicini da Pescia e Fra’ Silvestro Maruffi da Firenze. La "Infiorata" prende origine dalla pietosa, spontanea iniziativa popolare che vide, la mattina dopo la morte del predicatore, il luogo del supplizio coperto di fiori.

Il programma della giornata prevede (ore 10) santa messa nella Cappella dei Priori; alle 10,30 la tradizionale "Infiorata" in piazza della Signoria. A seguire il corteo della Repubblica Fiorentina si recherà fino al Ponte Vecchio dove verranno gettati i fiori in Arno.

