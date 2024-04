Ponte dell’Immacolata, Palazzo Vecchio aperto fino a mezzanotte | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 05:58

orari museo

Venerdì 9 chiusura tutto il giorno. Dall’8 dicembre in vendita le ‘Gift box’

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 06/12/2011 – 19:57 — La Redazione

Aperture straordinarie fino a mezzanotte per il museo di Palazzo Vecchio per il Ponte dell’Immacolata: in particolare il museo osserverà l’orario 9-24 i giorni 8, 10 e 11 dicembre. A causa della concomitanza con il consiglio mondiale dell’UCLG (United Cities and Local Governments dal 9 all’11 dicembre), il 9 dicembre il museo sarà invece chiuso per tutto il giorno, mentre mercoledì 7 chiuderà alle 14 per cominciare le fasi di allestimento del convegno.

Intanto, proprio dall’8 dicembre e per tutto il periodo natalizio, saranno in vendita le Gift box, ovvero un modo nuovo per regalare Palazzo Vecchio o almeno un suo pezzetto. Le Gift box, che si presentano come una vera e propria scatola regalo da mettere sotto l’albero, sono un pacchetto ‘aperto’ di offerte legate a Palazzo Vecchio che i destinatari potranno modulare in base alle loro esigenze. In particolare verranno realizzate due Gift box: una per famiglie e una per adulti, e comprenderanno brochure sul Palazzo e sulle offerte del Museo dei ragazzi, voucher per partecipare alle attività guidate e un piccolo dono. Le Gift box saranno in vendita presso l’infopoint di Palazzo Vecchio, on line e alla libreria Edison. Per informazioni www.palazzovecchio-museoragazzi.it; info.museoragazzi@comune.fi.it; telefono 055-2868224 e 055-2768558.

Thursday, 24 July 2014 – 05:58

orari museo

Venerdì 9 chiusura tutto il giorno. Dall’8 dicembre in vendita le ‘Gift box’

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 06/12/2011 – 19:57 — La Redazione

Aperture straordinarie fino a mezzanotte per il museo di Palazzo Vecchio per il Ponte dell’Immacolata: in particolare il museo osserverà l’orario 9-24 i giorni 8, 10 e 11 dicembre. A causa della concomitanza con il consiglio mondiale dell’UCLG (United Cities and Local Governments dal 9 all’11 dicembre), il 9 dicembre il museo sarà invece chiuso per tutto il giorno, mentre mercoledì 7 chiuderà alle 14 per cominciare le fasi di allestimento del convegno.

Intanto, proprio dall’8 dicembre e per tutto il periodo natalizio, saranno in vendita le Gift box, ovvero un modo nuovo per regalare Palazzo Vecchio o almeno un suo pezzetto. Le Gift box, che si presentano come una vera e propria scatola regalo da mettere sotto l’albero, sono un pacchetto ‘aperto’ di offerte legate a Palazzo Vecchio che i destinatari potranno modulare in base alle loro esigenze. In particolare verranno realizzate due Gift box: una per famiglie e una per adulti, e comprenderanno brochure sul Palazzo e sulle offerte del Museo dei ragazzi, voucher per partecipare alle attività guidate e un piccolo dono. Le Gift box saranno in vendita presso l’infopoint di Palazzo Vecchio, on line e alla libreria Edison. Per informazioni www.palazzovecchio-museoragazzi.it; info.museoragazzi@comune.fi.it; telefono 055-2868224 e 055-2768558.