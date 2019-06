Il 2019 è degli e-commerce multivendor, quelli specializzati nel B2B porteranno l'innovazione digitale in Italia.

Gio, 06/06/2019 - 11:23 — La redazione

Il 2019 è l'anno degli e-commerce multivendor, e quelli specializzati nel B2B saranno gli artefici dell'innovazione digitale in Italia.

A dirlo sono il dottor Iacopo Gonzalez e l'ingegner Fabio Penagoli titolari della web agency Business Click di Firenze nonché concessionari in esclusiva per l'Italia di Cs-Cart, uno delle piattaforme e-commerce più conosciute ed utilizzate al mondo.

Dottor Gonzalez che differenza c'è tra un e-commerce e un marketplace multivendor?

La differenza è semplice. Basta una parola per capire tutto: Amazon. Amazon vende prodotti di terze parti dove al suo interno ogni venditore ha la possibilità di vendere i propri prodotti, e questo è un e-commerce multivendor.

Un ecommerce tradizionale, invece, è il negozio online di un singolo venditore che, chiaramente, venderà solo ed unicamente i suoi prodotti.

Ingegner Penagoli, Firenze può dire che guarda al futuro della vendita online anche grazie ai vostri prodotti.

Diciamo da subito che la vendita online è tutt'altro che semplice e il mio team di ingegneri informatici e programmatori nasce proprio per cercare di soddisfare tutte le richieste di ogni singolo cliente.

Per questo motivo abbiamo deciso di adottare la piattaforma ecommerce CS-Cart perchè con essa è possibile realizzare marketplace multivendo come quello di Amazon.

Dottor Gonzalez quando un consumatore desidera acquistare un prodotto online lo cerca quasi sempre su Amazon..

... E si aspetta di vedere il prodotto che sta cercando apparire vicino alla parte superiore dei risultati di ricerca. Un grande venditore come Amazon può investire pesantemente nella sua tecnologia di ricerca, ma la maggior parte dei commercianti di e-commerce B2B (ossia business to business) non è così fortunata: sono giudicati dai loro risultati e se un acquirente non vede esattamente ciò che desidera fin da subito, molto probabilmente non concluderà l'acquisto.

Ottenere i risultati giusti è incredibilmente importante ed è fondamentale per i distributori avere contenuti e descrizioni dei prodotti indicizzati per i migliori risultati di ricerca possibili. Mentre i migliori contenuti sono il primo punto di partenza quando si cerca di massimizzare i rendimenti della ricerca, ci sono molti altri fattori e caratteristiche che i venditori di eCommerce B2B possono utilizzare per offrire un'esperienza che possa competere con Amazon e con gli altri concorrenti.

Ingegner Penagoli ma allora dove si nasconde il successo di un e-commerce?

Il successo è nel lavoro di squadra, sia di coloro che realizzano un e-commerce sia di coloro che lo gestiscono. Un esempio tra tutti potrebbe essere l'utilizzo delle immagini.

Piuttosto che visualizzare semplicemente parole basate su ciò che un utente ha digitato, lo stesso box di ricerca all'interno del negozio multivendor potrebbe visualizzare le immagini, le brevi descrizioni o persino le anteprime dei prezzi insieme ad un pulsante "aggiungi al carrello", direttamente nei risultati predittivi.

Mentre gli acquirenti devono ancora digitare le parole del prodotto che vogliono nel motore di ricerca, la possibilità di vedere effettivamente il prodotto che stanno cercando renderà molto più facile prendere una decisione d'acquisto. Ancora una volta, più facile e veloce è trovare i prodotti online, più è probabile che tu voglia convertire le ricerche in vendite.

Dottor Gonzalez dia un'ultima dritta a tutti gli imprenditori fiorentini e no che vorrebbero sviluppare la loro attività con un e-commerce

Con molto piacere potrei suggerire di pensare veramente all'idea di realizzare un e-commerce multivendor come quello di Amazon, anche perché i costi della realizzazione di un ecommerce sono notevolmente abbassati rispetto a dieci anni fa, con un aumento, invece, delle caratteristiche tecniche che gli ingegneri informatici e i programmatori fanno giorno dopo giorno.

Intanto, tutti coloro che già hanno un e-commerce dovrebbero sempre creare contenuti ancora più interessanti per i risultati dei motori di ricerca. Una possibilità è la creazione di pagine di brand specifici che si distinguono un po' di più dai risultati di ricerca tradizionali, ad esempio andando ad incorporare loghi, video e contenuti aggiuntivi.

Il vantaggio è sempre e solo rivolto all'acquirente finale il quale non ha bisogno di eseguire ricerche separate perché tutti i prodotti del singolo brand sono raggruppati insieme a immagini delle marche e dei modelli, il tutto insieme all'opportunità di fare clic per accedere a più contenuti specifici e dettagliati che invoglino all'acquisto.

Ancora una volta, più è facile arrivare a un prodotto, più è probabile che un acquirente torni. Per i fornitori di settori di nicchia questo è fondamentale, soprattutto se si pensa in ottica di e-commerce B2B, perché costruire relazioni a lungo termine con i professionisti è un ottimo modo per aumentare le entrate.