Fiorentina: infermeria piena, domani la ripresa degli allenamenti | Il Sito di Firenze

Wednesday, 06 August 2014 – 21:05

10 gg di stop per Vargas

Mar, 01/04/2014 – 01:00 — La Redazione

Vargas va ad allungare la lista degli infortunati in casa Fiorentina. È di ieri pomeriggio, infatti, la notizia che il peruviano (in occasione della trasferta a Genova contro la Sampdoria) ha riportato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo: 10 giorni di terapie specifiche e dopo un nuovo controllo. Hegazy, Rossi, Gomez, Pasqual, Pizarro, Anderson, Compper e Rebic sono gli altri acciaccati in casa Gigliata, ma per la partita interna di domenica prossima con l’Udinese, Montella conta di recuperare almeno un paio di elementi anche se occorrerà attendere le valutazioni di questa settimana. Per i Viola eri ed oggi riposo, domani la ripresa degli allenamenti.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 06 August 2014 – 21:05

10 gg di stop per Vargas

Mar, 01/04/2014 – 01:00 — La Redazione

Vargas va ad allungare la lista degli infortunati in casa Fiorentina. È di ieri pomeriggio, infatti, la notizia che il peruviano (in occasione della trasferta a Genova contro la Sampdoria) ha riportato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo: 10 giorni di terapie specifiche e dopo un nuovo controllo. Hegazy, Rossi, Gomez, Pasqual, Pizarro, Anderson, Compper e Rebic sono gli altri acciaccati in casa Gigliata, ma per la partita interna di domenica prossima con l’Udinese, Montella conta di recuperare almeno un paio di elementi anche se occorrerà attendere le valutazioni di questa settimana. Per i Viola eri ed oggi riposo, domani la ripresa degli allenamenti.

Segui @ilsitodifirenze