Firenze: sospesi gli affitti degli immobili comunali agli operatori culturali

Gio, 23/04/2020 - 13:06 — La redazione

Per tutti gli operatori culturali che hanno a disposizione immobili di proprietà comunale e che in questi mesi hanno visto le loro attività azzerate o fortemente ridotte a causa della pandemia di Covid-19 sarà sospeso il canone di locazione per quattro mesi.

La sospensione si applica da marzo a giugno. Le mensilità saranno recuperate, senza interessi nè sanzioni, entro il 10 dicembre 2020.

La misura riguarda tra gli altri gli spazi della Palazzina dell'Indiano e i Cantieri Goldonetta affidati a Virgilio Sieni e ai suoi progetti di danza, l’ex tribunale di San Firenze dove è presente il Centro intitolato a Zeffirelli, lo Spazio Alfieri, il Teatro delle Spiagge.

“Si tratta - ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - di un ulteriore supporto da parte di Palazzo Vecchio per tutto il mondo culturale così fortemente penalizzato dalla pandemia. Credo che questa misura, anche se è solo una sospensione, possa andare in aiuto ai tanti operatori della cultura che abitano spazi di proprietà comunale e che si trovano ad attraversare una crisi senza precedenti”.