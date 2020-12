Effetto Covid sulla qualità della vita, Firenze al 27esimo posto

Lun, 14/12/2020 - 10:52 — La redazione

Nell'anno più difficile a causa della pandemia da coronavirus, con contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene, Bologna è la prima città per qualità della vita, secondo la 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori, pubblicata oggi, che stavolta intende raccontare in presa diretta il differente impatto della pandemia da coronavirus sulle varie aree del Paese.

La crisi penalizza Firenze che si colloca al 27esimo posto, perdendo dodici posizioni)e tutte le aree metropolitane a vocazione turistica come Venezia (33esima , in calo di 24 posizioni), Roma (32esima , -14), e Napoli (92esima, -11). Peggiorano anche le province di Puglia e Sardegna (fatta eccezione per Cagliari e Foggia), Rimini (36, perde 19 posizioni rispetto allo scorso anno), Salerno, Siracusa e Ragusa.

In controtendenza solo la Liguria, tutta in miglioramento, dove addirittura Genova (19 ) celebra con una buona performance la riapertura del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi recuperando 26 posizioni. In crescita anche altre province di medie dimensioni come Verona (4 , +3 posizioni), Udine (6 , +10 che ottiene la sua migliore performance in Giustizia e sicurezza) e Cagliari (9 , +11, regina della categoria Demografia e salute). Se il Nord scende,il Sud non scala la classifica ma resta al fondo con i problemi di sempre. Questo anno chiude la classifica Crotone, preceduta da Caltanissetta, ultima lo scorso anno.