Fiorentina: Aquilani e Rebic rientrati a Firenze. La squadra vola in Sudamerica | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 20:00

Copa Euroamericana

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 24/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Ieri i "nazionali" della Fiorentina, Aquilani e Rebic, sono rientrati a Firenze e già in mattinanata hanno svolto la prima seduta di allenamento sotto la supervisione dei membri dello staff di Montella. I due Viola in questi giorni presso il Centro Sportivo Viola insieme agli esclusi che non parteciperanno alla tournée in sud america per la Copa Euroamericana. Ieri, infatti, il resto della squadra ha lasciato la città alla volta di Roma per imbarcarsi sull’aereo che in nottata volerà a Bueno Aires.

I gigliati giocheranno tre partite in sudamerica: sabato alle 20:00 contro l’Estudiantes, in Argentina, a La Plata; giovedì 30, alle 2:00 di notte ora italiana, il secondo match contro il Palmeiras in Brasile; il 3 agosto, a mezzanotte, in Perù a Lima,contro l’Universitario.

Friday, 25 July 2014 – 20:00

Copa Euroamericana

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 24/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Ieri i "nazionali" della Fiorentina, Aquilani e Rebic, sono rientrati a Firenze e già in mattinanata hanno svolto la prima seduta di allenamento sotto la supervisione dei membri dello staff di Montella. I due Viola in questi giorni presso il Centro Sportivo Viola insieme agli esclusi che non parteciperanno alla tournée in sud america per la Copa Euroamericana. Ieri, infatti, il resto della squadra ha lasciato la città alla volta di Roma per imbarcarsi sull’aereo che in nottata volerà a Bueno Aires.

I gigliati giocheranno tre partite in sudamerica: sabato alle 20:00 contro l’Estudiantes, in Argentina, a La Plata; giovedì 30, alle 2:00 di notte ora italiana, il secondo match contro il Palmeiras in Brasile; il 3 agosto, a mezzanotte, in Perù a Lima,contro l’Universitario.