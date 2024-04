Incidenti sul lavoro, muore folgorato operaio di Calenzano su cantiere A1 | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 03:22

Mer, 27/08/2014 – 12:35 — La Redazione

E’ morto un operaio di 46 anni, Maurizio Benassi di Calenzano, in un incidente sul lavoro verificatosi questa mattina nel cantiere per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A1 in località Carraianel comune di Calenzano (Firenze). Secondo una prima ricostruzione l’uomosarebbe rimasto folgorato. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, sul posto con carabinieri e personale Asl. In base a quanto accertato, il quarantottenne si trovava sul cassone di un tir, intento ad agganciare un pilone di cemento che si trovava sul mezzo pesante a una gru. Per cause in corso di accertamento il braccio gru ha toccato i cavi dell’alta tensione, e l’operaio, che aveva in mano il gancio, è stato investito dalla scarica. Sequestrati dai carabinieri sia la gru che il mezzo pesante.

