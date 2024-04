Uomo colpito al volto con una bottiglia e rapinato alle Cascine | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:42

Gio, 28/08/2014 – 14:42 — La Redazione

Stamani, attorno alle 6:30, un uomo di 60 anni è stato aggredito e rapinato nel Parco delle Cascine di Firenze.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato e dopo averlo colpito al volto con una bottiglia lo ha rapinato del portafoglio. Sulla vicenda indaga la Polizia.

