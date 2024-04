Città Metropolitana: Nardella incontra i parlamentari fiorentini | Il Sito di Firenze

La città metropolitana è stata al centro della discussione che si è tenuta questa mattina in Palazzo Vecchio che ha visto protagonisti il sindaco Dario Nardella, i parlamentari fiorentini della maggioranza e gli europarlamentari per un approfondimento e uno scambio di idee sui principali temi della città metropolitana. Obiettivo della riunione, dove si è parlato di lavoro, soprattutto per i giovani, alta velocità, tramvia, terza corsia e by-pass del Galluzzo, edilizia scolastica, cultura e molto altro ancora, è condividere le priorità oltre ad assicurare una relazione efficace con il Governo. “È il primo incontro dopo le elezioni – ha detto il sindaco Nardella -. Abbiamo messo sul tavolo i nodi più importanti che interessano Firenze e la città metropolitana, dalle opere infrastrutturali bloccate, come ad esempio il by-pass del Galluzzo e l’Alta velocità, all’ampliamento degli interventi che riguardano la linea tramviaria, all’avvio della città metropolitana, che dal 1° gennaio sarà una realtà anche per quello che riguarda il rapporto con la Regione, all’attenzione alle grandi istituzioni culturali come il Maggio Musicale Fiorentino”. “Ci rivedremo dopo l’estate con i parlamentari fiorentini di tutte le forze politiche – ha concluso il sindaco -. La città metropolitana è una grande opportunità e dobbiamo lavorare in squadra nell’interesse di Firenze”.

All’incontro hanno partecipato la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, i deputati Dario Parrini, Francesco Bonifazi, David Ermini, Lorenzo Becattini, Filippo Fossati, Tea Albini, Paolo Beni e l’europarlamentare Nicola Danti. Erano presenti anche il vicesindaco Cristina Giachi e l’assessore alla Città metropolitana Giovanni Bettarini.



