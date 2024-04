Eataly Firenze, tolte le impalcature. Tutto pronto per l'inaugurazione del 17 dicembre | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 15:17

appuntamenti

Mar, 10/12/2013 – 14:39 — La Redazione

Tutto pronto per l’inaugurazione di Eataly prevista per il prossimo 17 dicembre in via Martelli. Questa mattina tolte anche le impalcature comincia a ‘farsi vedere’ ai tanti che attendono l’apertura del nuovo punto di ristorazione e libreria da oltre 2000 metri quadri. Appuntamento quindi per il 17 dicembre alle ore 10.

