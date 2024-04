Calcio Storico Fiorentino, sospesi i Calcianti espulsi nelle due semifinali | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 09:28

finale

Sanzionati 4 calcianti azzurri e uno bianco

Ven, 22/06/2012 – 13:34 — La Redazione

La Commissione Disciplinare del Calcio Storico ha disposto, in via cautelativa, la sospensione dei calcianti espulsi durante le partite Bianchi-Verdi e Azzurri-Rossi. Domenica quindi non potranno giocare la finale Massimo Salvatore, per i Bianchi, e gli Azzurri Marco Santi, Gianni Carli, Alessio Lunardi ed Emanuele Ceccherelli. Nella riunione di ieri al Palagio di Parte Guelfa, la Commissione ha preso in esame esclusivamente le posizioni dei calcianti dei Colori giunti alla finale, e la decisione di confermare la sospensione degli espulsi, senza ulteriori sanzioni, è stata presa sulla base dei soli referti arbitrali: concluso il torneo saranno poi valutati tutti i rapporti del Maestro di Campo e potranno essere utilizzati per il giudizio anche i filmati ufficiali delle partite. Ma la Commissione, insieme al verbale della seduta, ha votato all’unanimità un documento in cui si chiede all’Amministrazione Comunale di introdurre sanzioni meno dure. “Considerato che il Regolamento – si legge nella nota – prevede all’art. 16 quali uniche due sanzioni disciplinari la deplorazione e la radiazione, e considerata l’evidente assenza di sanzioni intermedie tra quella, in vero minima, della deplorazione, e quella massima, e particolarmente afflittiva, della radiazione”, la Commissione chiede la modifica del Regolamento e l’introduzione di sanzioni intermedie “che possano consentire una effettiva graduazione delle pene”. Una proposta valutata positivamente anche dal presidente del Calcio Storico, Michele Pierguidi: “Il Regolamento è molto severo perché doveva servire a riportare ordine dopo alcuni anni molto difficili. Il torneo 2011 e le partite di quest’anno hanno invece dato la prova che i calcianti sanno rispettare le regole e giocare con fair play. Sono certo – conclude Pierguidi – che anche nella partita di domenica vedremo confermata la sportività e la serietà dei calcianti; sarà una splendida Finale che dimostrerà a tutta Firenze che oggi è possibile pensare a un Regolamento meno severo”.

