Tenta truffa in banca con documenti falsi. Fermata dalla Squadra Mobile | Il Sito di Firenze

Monday, 28 July 2014 – 01:16

cronaca

In manette una 46enne napoletana

Sab, 14/04/2012 – 17:52 — La Redazione

Si era procurata documenti d’identità falsi per mettere a segno una truffa finalizzata ad incassare assegni rubati. Per questi motivi è finita in manette una donna napoletana, arrestata dalla squadra mobile di Firenze. Già conosciuta alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, ad inizio mese la 46enne aveva aperto un conto corrente bancario presentandosi allo sportello con carta di identità e tessera sanitaria falsi, versandovi 50 euro. Pochi giorni dopo la donna aveva invece presentato ad una filiale di Roma, ben 5 assegni, intestati a diversi soggetti, per un importo complessivo di quasi 6.000 euro, modificando ad arte i relativi nominativi con quello falso utilizzato dalla stessa. Da alcuni controlli dell’Istituto di Credito che ha immediatamente allertato la polizia, i titoli sono risultati oltre che contraffatti anche provento di furto. Così, mentre gli agenti stavano raccogliendo la denuncia in banca, si è presentata proprio la persona interessata che, controllata, è stata sorpresa con i soliti documenti falsi. I reati contestati alla donna vanno dal possesso di documenti falsi, alla tentata truffa e alla ricettazione degli assegni rubati.

