Calcio Storico Fiorentino, la semifinale Azzurri-Bianchi finisce 1 a 2 | Il Sito di Firenze

Parte oggi l’edizione 2014 del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino con la sfida tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito. Una gara preceduta da tante indiscrezioni e qualche polemica, soprattutto tra gli Azzurri per le molte squalifiche rimediate lo scorso anno, e che si prospetta come un vero e proprio anticipo della finale in programma il 24 giugno. Atmosfera già caldissima e grande partecipazione di pubblico che da qualche ora popola le tribune di Piazza Santa Croce. Biglietti praticamente già esauriti per tutte le tre gare in programma.

Michele Pierguidi, Presidente del Calcio Storico Fiorentino, guiderà il Corteo della Repubblica Fiorentina che si muoverà da Piazza Santa Maria Novella fino al suo ingresso in Santa Croce attraversando tutto il centro storico di Firenze.

Il Magnifico Messere dell’incontro sarà l’attore fiorentino Marco Messeri, in omaggio ai 20 anni dalla morte del compianto Massimo Troisi con il quale Messeri ha lavorato in più film.

LA DIRETTA:

E’ partito il Corteo che si avvicina a piazza Santa Croce tra i tamburi ed il suono delle chiarine.

I Bandierai degli Uffizi compiono i loro volteggi con i drappi tra gli applausi dei curiosi.

Adrenalina altissima tra i calcianti ed i colori che sfilano nel corteo.

Nubi minacciose all’orizzonte poco prima dell’ingresso del corteo storico in piazza Santa Croce.

Grande fermento intorno al terreno di gioco, il presidente Pierguidi coordina gli ultimi dettagli prima della gara.

E’ atteso il Sindaco di Firenze Dario Nardella

Il Corteo della Repubblica Fiorentina entra in Santa Croce e si schiera per la grida di Luciano Artusi.

“State attenti al comando”, l’urlo di Artusi mette i brividi a Santa Croce.

Alle 18:35 inizia la partita.

Fase di studio tra le due squadre, possesso palla dei Bianchi. Al 4′ un Bianco e un Azzurro escono in barella.

Chiamate le espulsioni per un calciante Bianco e un Azzurro (7′).

Scocca il 13′ continuano i testa a testa, ma la palla resta nella metà campo dei Bianchi.

20′: proseguono i testa a testa, ma la palla non viene giocata.

Al 25′ i Bianchi tentano la prima uscita della partita, ma l’azione si ferma sul nascere. Partita tutto sommato corretta, poche le scorrettezze.

Caccia Bianca con Raffaele D’Eligio al 26′. Azzurri – Bianchi 0 a 1.

Cambio campo, Bianchi in possesso palla. Al 31′ espulso un giocatore Bianco.

Al 37′ espulsione per gli Azzurri. Al 38′ gli Azzurri conquistano la palla, ma al 39′ i Bianchi la riconquistano subito.

Al 41′ espulso un calciante Bianco.

Al 43′ gli Azzurri conquistano il possesso della palla e al 44′, dopo che l’arbitro rimette in gioco la palla per una seconda volta, gli Azzurri pareggiano. 1 a 1.

Mancano 4′ al termine del tempo regolamentare, Bianchi in possesso palla.

A 1′ dal termine i Bianchi ritornano in vantaggio!

Non c’è più tempo. Termina la partita. Vincono i Bianchi per 2 a 1. Domani l’altra semifinale tra Rossi e Verdi.



