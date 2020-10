Consiglio Regionale della Toscana, Giani annuncia sette assessori della giunta

Lun, 19/10/2020 - 20:26 — Costanza Castiglioni

Nel corso della prima seduta del Consiglio Regionale della Toscana, il neo eletto governatore Eugenio Giani ha annunciato i nomi di sette degli otto assessori che comporranno la sua Giunta. "Per gli atti formali, inclusa l'assegnazione formale delle deleghe, ci sarà la giornata tempo finoa giovedì", ha precisato Giani.

I futuri assessori sono Serena Spinelli, Monia Monni, Alessandra Nardini, Simone Bezzini, Stefano Ciuoffo, Leonardo Marras e Stefano Baccelli.

L'ottavo assessore dovrebbe essere di Italia Viva e, a questo proposito, Giani ha spiegato "I nomi della squadra sono sette e non otto, perchè si sviluppa da oggi un dibattito con quella componente che ritengo essenziale in quanto è stata parte ed espressione della coalizione che mi ha portato essere eletto presidente: mi riferisco agli amici di Italia Viva e vorrei da qui a mercoledì poter con loro concordare un ulteriore nome per una giunta di otto persone. E' una presenza politica che io auspico".

L'Assemblea toscana tornerà dunque a riunirsi mercoledì pomeriggio, per un confronto in aula sulle linee programmatiche della legislatura illustrate questo pomeriggio da Giani, e anche giovedì quando saranno 'svelate' le deleghe.

A questo proposito, con ogni probabilità Monni sarà assessore all'ambiente, Marras all'agricoltura e Bezzini alla sanità.​

Ci saranno anche tre consiglieri delegati che parteciperanno, a tutti gli effetti, ai lavori della Giunta: Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Iacopo Melio ai diritti civili e alle disuguaglianze sociali.