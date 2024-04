Iniziati i lavori per la riqualificazione del giardino di Piazza D'Azeglio | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:43

Gli interventi

Mar, 13/05/2014 – 00:13 — La Redazione

Buone notizie per due giardini della città: hanno preso il via gli attesi lavori di riqualificazione in piazza Massimo D’Azeglio ed è stata aperta la nuova area giochi in piazza Bernardino Pio. Per quanto riguarda il giardino di piazza D’Azeglio, l’intervento è partito ieri con la "posa del primo albero" da parte degli assessori all’Ambiente e alla Mobilità. I lavori prevedono un investimento di 380mila euro ed una durata di 150 giorni. Il cantiere sarà comunque realizzato per settori, in modo da lasciare sempre la possibilità di utilizzare la piazza, considerata l’alta fruizione da parte dei cittadini soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. L’intervento prevede la risistemazione delle alberature, con l’abbattimento di alcuni individui purtroppo risultati malati; in particolare le alberature di platano, che potrebbero essere ammalate di cancro colorato, una malattia esotica che sta diffondendosi anche in Italia. Insieme con la Regione sarà verificata questa eventualità e nel caso le piante saranno sostituite con nuovi individui delle medesima specie, ma di varietà resistente ed in un numero superiore. E’ previsto poi il reintegro del numero delle panchine ed il restauro di quelle esistenti. Sarà realizzata la rampa di accesso per disabili dei bagni pubblici e ripristinato l’impianto di irrigazione. L’area giochi sarà risistemata, con l’aggiunta di un nuovo gioco modulare e con porzioni di pavimentazione in moderna gomma colata. Il lavoro più consistente sarà la risistemazione dei vialetti e dei cordonati, con la posa di un materiale permeabile costituito da graniglia naturale legata con resine. L’amministrazione sta verificando la possibilità di realizzare, con le economie dell’appalto che appaiono sufficienti, la ristrutturazione del campo di calcetto che sarà realizzato in erba sintetica ma della tipologia che simula il prato naturale.

In piazza Bernardino Pio la nuova area giochi ha visto l’istallazione di due piccoli giochi a molla, uno scivolo con torretta per bambini piccoli, un’altalena doppia con sedile a cestello, un tavolo da picnic per i più piccoli e sei panchine in legno per le mamme. Precedentemente nella piazza esistevano alcuni giochini, anche se in una zona differente, che negli anni si erano deteriorati ed erano stati via via eliminati. Si era venuta così a creare una situazione di sostanziale inutilizzabilità dell’area, per cui è stato deciso di realizzare ex novo una nuova zona giochi che permettesse la fruizione da parte di bambini più piccoli ma anche in età scolare, ovviamente con la dotazione di panchine per consentire la sorveglianza da parte dei familiari. L’importo complessivo della spesa è stato di 8mila euro; i lavori sono durati circa 15 giorni.

