Veronica Maffei e Stefano Baragli a fianco di ANT per gli eventi del 2014 | Il Sito di Firenze

Thursday, 29 May 2014 – 23:06

Fondazione

Mar, 21/01/2014 – 01:30 — La Redazione

Una gradita conferma e una new entry caratterizzeranno la conduzione degli eventi ANT nel 2014: saranno infatti Veronica Maffei e Stefano Baragli a presentare le principali iniziative di fundraising che la Fondazione ANT Onlus – Delegazione di Firenze, Prato e Pistoia – realizzerà nel corso dell’anno a Firenze. Veronica Maffei – Miss Simpatia 2012, oltre che opinionista e giornalista televisiva – ha scelto di essere vicina ad ANT anche quest’anno. Nel 2013 ha infatti condotto sia il Gran Galà nel Salone de’ Cinquecento in occasione del trentacinquesimo della Fondazione, sia il Ballo delle Debuttanti che si è tenuto a dicembre nella splendida Sala Bianca di Palazzo Pitti. Stefano Baragli, presentatore e show man, al fianco di ANT per la prima volta, metterà a disposizione la sua ventennale esperienza maturata in importanti eventi di charity, moda, sportivi e canori fra i quali la maratona Telethon per Rai Uno, Il Torrino d’Oro e Danza in Fiera.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica che ANT offre gratuitamente ai Sofferenti di tumore e alle loro famiglie, e i progetti di prevenzione portati avanti dalla Fondazione a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 4 infermieri e 2 psicologi.

