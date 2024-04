Domani Bobo Rondelli chiude il Festival delle Colline | Il Sito di Firenze

A causa delle avverse previsioni meteo, il concerto di Bobo Rondelli previsto per mercoledì 30 luglio alla Rocca di Carmignano (Prato) è posticipato a giovedì 31 luglio. Restano invariati il luogo, l’orario d’inizio (21,30) ed il prezzo del biglietto (8 euro).

Da artista a artista, da livornese a livornese. Prima o poi doveva succedere e, nel tempo, le avvisaglie non sono mancate. “Ciampi ve lo faccio vedere io” è la produzione originale del Festival delle Colline che vede per la prima volta il cantautore Bobo Rondelli alle prese con uno spettacolo tutto dedicato a Piero Ciampi, illustre concittadino, artista maledetto ma soprattutto magnifico alfiere di quel cantautorato poetico e spiazzante che agitò gli animi del post neorealismo italiano.

Miglior finale, per questa trentacinquesima edizione del Festival, non si poteva immaginare.

La critica si è spesso spesa in paragoni tra i due, forte anche delle tracce lasciate da Rondelli nel corso della sua carriera: “Io e te, Maria” (presente nell’album “Disperati, intellettuali, ubriaconi”, registrato con Stefano Bollani), "Il vino", "Il merlo", "Tu no", "Sul porto di Livorno" sono alcune perle del repertorio ciampiano interpretate dall’ex voce degli Ottavo Padiglione.

Del resto, dall’amica Nada a Renato Zero, da Gino Paoli a Toquinho, da Lucio Dalla a Morgan sono tanti gli esponenti della musica italiana, e non solo, che negli anni hanno voluto rendere omaggio a questo artista controcorrente e quanto mai lontano dalle logiche dello show-biz.

In “Ciampi, ve lo faccio vedere io” Bobo Rondelli sarà affiancato da Fabio Marchiori al piano, Pippo Ceccherini alla tromba e Paolo Fateni ai suoni.

La trentacinquesima edizione del Festival delle Colline è organizzata dal Comune di Poggio a Caiano e Regione Toscana in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano, Montemurlo e Vaiano. Con il contributo di Estra S.p.A Prato, A.S.M S.p.A. Prat, Consiag S.p.A. Prato e Publiacqua. Direzione artistica di Silvia Bacci per Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci.



