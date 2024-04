Santa Croce: spacciatore marocchino finisce in manette | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 14:07

Colluttazione con gli agenti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 02/06/2014 – 02:32 — La Redazione

Ieri nella zona di Piazza Santa Croce un marocchino è finito in manette per spaccio di stupefacenti.

L’uomo, individuato dagli agenti, ha cercato di fuggire ed una volta raggiunto ha reagito violentemente all’arresto speffrando calci e pugni. Il 25enne, trovato in compagnia di un’altra persona riuscita a dileguarsi, è stato ptrovato in possesso di 23 grammi di hashish.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 03 June 2014 – 14:07

Colluttazione con gli agenti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 02/06/2014 – 02:32 — La Redazione

Ieri nella zona di Piazza Santa Croce un marocchino è finito in manette per spaccio di stupefacenti.

L’uomo, individuato dagli agenti, ha cercato di fuggire ed una volta raggiunto ha reagito violentemente all’arresto speffrando calci e pugni. Il 25enne, trovato in compagnia di un’altra persona riuscita a dileguarsi, è stato ptrovato in possesso di 23 grammi di hashish.

Segui @ilsitodifirenze