Viale Europa, tenta rapina ad anziano invalido. Arrestato colombiano | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 08:01

carabinieri

Sab, 09/08/2014 – 19:30 — La Redazione

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un colombiano 56enne con l’accusa del reato di tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un 77enne invalido del luogo. E’ successo ieri mattina, in viale Europa, all’altezza di una filiale della Cassa di Risparmio di Firenze. L’anziano invalido, dopo essere uscito dalla banca, mentre cercava di salire a bordo della sua autovettura, è stato avvicinato da un uomo e una donna, di origini straniere, che utilizzando un tono cortese gli facevano notare che uno degli pneumatici del suo veicolo era forato; nel frattempo si era avvicinata una terza persona. Mentre il 77enne controllava la ruota della sua auto, la donna ha cercato di distrarlo mentre i due uomini, fingendo di aiutarlo, si sono posizionati dietro di lui. All’improvviso, i due hanno cominciato a toccarlo in prossimità delle tasche, per sfilargli il portafoglio, contenente la somma di 150 euro, prelevata pochi minuti prima. La donna, nel frattempo, si era allontanata, facendo perdere le sue tracce.

Sab, 09/08/2014 – 19:30 — La Redazione

