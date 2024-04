Da settembre le visite guidate nel Museo di San Marco | Il Sito di Firenze

Tuesday, 02 September 2014 – 22:41

Dal martedì al sabato

Sab, 30/08/2014 – 12:18

Da martedì 2 settembre 2014 nel Museo di San Marco sarà possibile un servizio di visite guidate gratuite, incluse nel prezzo del biglietto d’ingresso, a cura del personale del museo.

Le visite saranno effettuate dal martedì al sabato col seguente orario: la prima alle 11 e la seconda alle 12.30. La visita delle ore 11 si svolgerà in italiano; la seconda potrà essere anche in lingua straniera (inglese o francese).

Per i gruppi di persone (fino a un massimo di 25) che decidono di avvalersi di questo servizio, il punto di ritrovo – segnalato da un apposito pannello – è fissato nel Chiostro di Sant’Antonino.

La Direzione del Museo di San Marco comunica che le visite guidate potrebbero essere sospese per carenza di personale in servizio di vigilanza o per altre specifiche esigenze nella gestione dell’istituto.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 055-2388608 oppure scrivere una mail all’indirizzo museosanmarco@polomuseale.firenze.it.

