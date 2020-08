In Toscana ordinanza per reclutare medici per le scuole

Mer, 26/08/2020 - 20:52 — La redazione

Firmata dal governatore della Toscana, Enrico Rossi, un'ordinanza che indica alle Asl di attivare le procedure per ricercare medici da dedicare alle attività sanitarie previste nelle scuole, per le problematiche poste dal Coronavirus, secondo i relativi protocolli del Ministero dell'Istruzione. L'ordinanza ha l'obiettivo della più ampia copertura possibile "delle 460 istituzioni scolastiche toscane con i loro 2600 plessi". Con i medici individuati verranno stipulati specifici contratti libero professionali per la durata di tutto l'anno scolastico