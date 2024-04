Aeroporto, Rossi: "Dopo parere Enac soluzione entro l'autunno" | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 22:41

Peretola

La nuova pista potrebbe essere pronta in 4 anni

Mer, 27/06/2012 – 20:57 — La Redazione

Dopo che l’Enac, per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze, ha definito come ”unica soluzione possibile” la cosiddetta pista ‘parallela convergente’ (bocciando dunque quella obliqua) per il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ”ora tocca alla politica”. Rossi ha auspicato che ”entro autunno” si possa arrivare all’approvazione della variante al Pit, mentre Alessandro Cardi, direttore centrale infrastrutture dell’Enac, ha spiegato che dopo l’ok della politica ”la nuova pista potrebbe essere realizzata in 4 anni”. Rossi e Cardi hanno illustrato alla stampa i contenuti della valutazione tecnica prodotta da Enac sulle due ipotesi per la pista: parallela e obliqua rispetto all’autostrada. Il presidente ha evidenziato che ”l’Enac si e’ espresso in modo molto netto verso la pista ‘parallela convergente’ che, come ci dice anche l’Arpat, impatta in modo assai meno significativo rispetto a quella obliqua e anche rispetto all’attuale. Adesso ci sono tutti gli elementi perche’ la politica e le istituzioni valutino. La Giunta fara’ le determinazioni formali e poi lo fara’ anche il Consiglio regionale”.”Noi ricercheremo una volonta’ unanime – ha proseguito Rossi -. Se ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo a partire dall’indicazione netta che arriva da un processo politico e tecnico si possono trovare soluzioni, superare barricate, opposizioni a volte strumentali”. Per Rossi occorre ”modernizzare l’aeroporto” di Firenze perche’ altrimenti rischia ”il suo declassamento”, bisogna lavorare per ”l’integrazione tra Pisa e Firenze” (che il governatore spera si poter raggiungere entro fine legislatura) e, inoltre, ”intervenire anche su tutta l’area e lavorare per recuperare il Parco della Piana”. Cardi ha spiegato che con la nuova pista ‘parallela convergente’ lo scalo fiorentino passerebbe da 2 a 4 milioni di passeggeri, che la pista sarebbe mono-direzionale non prevedendo nessun sorvolo sulla citta’ di Firenze e che potrebbe essere realizzata senza la chiusura dell’aeroporto; soprattutto, la parallela ”risponde a tutte le conformita’ di sicurezza ed eleverebbe il coefficiente operativita’ dello scalo, che dipende dal numero dei dirottamenti degli aerei, dall’attuale 92% al 98%”. Cardi, inoltre, ha spiegato che tra 25 anni il sistema aeroportuale della Toscana potrebbe arrivare a raggiungere i 12-14 milioni di passeggeri.

